Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/09/968173/
Дата распечатки: 09.08.2018 23:28
 
09.08.2018 21:21 Спорт

Азаренко проиграла во втором круге открытого чемпионата Канады по теннису

Минск, 9 августа. Виктория Азаренко (95-е место в рейтинге ВТА) выбыла из борьбы в одиночном разряде открытого чемпионата Канады по теннису в Монреале (призовой фонд 2,82 млн долларов США).

9 августа во втором круге (1/16 финала) бывшая первая ракетка мира проиграла Йоханне Конта из Великобритании (43) — 3:6, 1:6. Встреча растянулась на два дня. В четверг она возобновилась при счете 0:3 во втором сете. Перед этим Конта победила 11-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии (11) — 6:7 (6:8), 6:1, 6:2.

Сегодня в 1/16 финала Арина Соболенко будет соперничать с датчанкой Каролин Возняцки.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 09 Август 2018, 23:28
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск