Азаренко проиграла во втором круге открытого чемпионата Канады по теннису

Минск, 9 августа. Виктория Азаренко (95-е место в рейтинге ВТА) выбыла из борьбы в одиночном разряде открытого чемпионата Канады по теннису в Монреале (призовой фонд 2,82 млн долларов США).



9 августа во втором круге (1/16 финала) бывшая первая ракетка мира проиграла Йоханне Конта из Великобритании (43) — 3:6, 1:6. Встреча растянулась на два дня. В четверг она возобновилась при счете 0:3 во втором сете. Перед этим Конта победила 11-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии (11) — 6:7 (6:8), 6:1, 6:2.



Сегодня в 1/16 финала Арина Соболенко будет соперничать с датчанкой Каролин Возняцки.