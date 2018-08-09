Из ИВС отпущены главред портала tut.by Марина Золотова и ряд других задержанных по "делу БелТА"

Минск, 9 августа. Вечером 9 августа на свободу отпущены главный редактор портала tut.by Марина Золотова и ряд других задержанных по "делу БелТА".

Как сообщает Следственный комитет, в ходе проведения следственных действий добытые доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников издательского дома "Белорусская наука", редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа", подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса.



"Кроме того, с учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (бездействие должностного лица). Главный редактор ООО "ТутБай Медиа" признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники общества с ограниченной ответственностью незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП "БелТА". Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу", — отметили в СК.



Как подчеркивают в ведомстве, "учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой". Также после проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу следствием принято решение об освобождении Анны Калтыгиной, Галины Уласик, Анны Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу, уточнили в СК. Расследование уголовного дела продолжается. Однако в СК подчеркнули, что "комплекс неотложных следственных действий проведен".



Также отпущен редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков.



О судьбе задержанных главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной и журналистки Татьяны Коровенковой, а также корреспондента Deutsche Welle Быковского пока не известно. Коровенкова задержана 7 августа, Быковский — 8 августа, Левшина — сегодня. Главного редактора БелаПАН допросили в присутствии адвоката в главном управлении СК по Минску, срок ее задержания — 72 часа.