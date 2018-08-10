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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/10/media_gomel-haker/
Дата распечатки: 10.08.2018 13:08
 
10.08.2018 11:41 Фото

В Речице осудили белорусского хакера, которого задержало ФБР

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Суд Речицкого района 9 августа вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя Сергея Ярца. Он обвинялся по части 1 статьи 354 УК (разработка компьютерных программ или внесение изменений в существующие программы с целью несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации или копирования информации).

Это первое дело в истории Беларуси, когда за киберпреступность гражданина задержало ФБР при совместной операции с СК.

Суд Речицкого района в лице судьи Станислава Иванютенко признал Сергея Ярца виновным в нарушении статьи 354 УК и оштрафовал его на 120 базовых величин. Но так как обвиняемый около шести месяцев провел в СИЗО, штраф он платить не будет.

Сергей Ярец в добровольном порядке внес в бюджет сумму — доход от преступной деятельности, который составил 11 тысяч рублей.
Фото БелаПАН.

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Пятница, 10 Август 2018, 13:08
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