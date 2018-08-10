В Речице осудили белорусского хакера, которого задержало ФБР

Суд Речицкого района 9 августа вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя Сергея Ярца. Он обвинялся по части 1 статьи 354 УК (разработка компьютерных программ или внесение изменений в существующие программы с целью несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации или копирования информации).



Это первое дело в истории Беларуси, когда за киберпреступность гражданина задержало ФБР при совместной операции с СК.



Суд Речицкого района в лице судьи Станислава Иванютенко признал Сергея Ярца виновным в нарушении статьи 354 УК и оштрафовал его на 120 базовых величин. Но так как обвиняемый около шести месяцев провел в СИЗО, штраф он платить не будет.



Сергей Ярец в добровольном порядке внес в бюджет сумму — доход от преступной деятельности, который составил 11 тысяч рублей.