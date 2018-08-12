Редактор tut.by Анна Калтыгина обратилась с открытым письмом к пресс-службе СК

Минск, 12 августа. Редактор новостей портала tut.by Анна Калтыгина, которая около двух суток провела в ИВС по "делу БелТА", 12 августа обратилась с открытым письмом к пресс-службе Следственного комитета. БелаПАН приводит текст письма полностью.



"Мой главный редактор попросила меня написать о впечатлениях последних дней. Но мне захотелось написать о другом. Я хочу обратиться с открытым письмом к людям, с которыми я работала на протяжении последних лет, а точнее — к пресс-службе Центрального аппарата Следственного комитета. Простите, "отделу информации и связи с общественностью Центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь".



Поскольку я, как и большинство моих коллег, как из TUT.BY , так и из других СМИ, находимся под подпиской о неразглашении, оперировать я буду только теми фактами, которые вы, Сергей Васильевич и Юлия Леонидовна, дали сами.



Чтобы вам было проще, я решила сформулировать пять блоков вопросов. Вы ведь никому не отказываете в комментариях. Не откажите и мне, будьте так любезны.



1. Сергей Васильевич и Юлия Леонидовна, о том, что я являюсь подозреваемой, а кроме того — задержана, я узнала из вашего релиза. Его вы выпустили в районе 9.20. У Марины Золотовой и Тани Коровенковой еще шел обыск. Меня еще даже не допросили. Никому из нас не было объявлено о подозрении, а о том, что мы задержаны, узнали и вовсе после обеда.



Что это было — вы поспешили, или все было решено заранее — и про подозрения, и про задержание, и следователи нам лгали? Ну не верю, они очень милые люди, не будут же они нас обманывать.



2. Мы не раз с вами спорили о фигурантах ваших релизов. "Юлия Леонидовна, мы точно знаем, что задержан господин Имярек, директор предприятия "Какое-То Там".



Сколько раз от вас и от Сергея Васильевича я слышала эту чудесную фразу, которая засела в моей памяти и которая стала лейтмотивом наших многочисленных разговоров? "Мы не называем предприятие и имя задержанного, чтобы не нанести финансовый и репутационный вред предприятию". К этому припеву обычно добавлялся еще речитатив "Вы же понимаете, там люди работают, они же ни в чем не виноваты".



А что изменилось в этот раз? Ваша профессиональная этика, о которой вы мне столько раз говорили, стала очень гибкой? Теперь вы всегда будете называть и фамилии, и предприятия? Тогда прекрасно, можно будет обойтись без надоевших шлягеров про "мы не называем" и "там же работают люди". А если все по-прежнему, то почему наша компания и БелаПАН, а также Марина Золотова, Анна Калтыгина и Татьяна Коровенкова стали исключением?



3. Я понимаю, картинка — это все. Сюжет БТ о "деле БелТА", как и видео обыска у Марины Золотовой я посмотрела уже после того, как меня отпустили (кстати, отпустили или освободили — никак не пойму разницу). Объясните мне, представители пресс-службы, отвечающие за пиар своего ведомства, зачем ваши сотрудники на видео делают вид, что достают сбережения семейства из шкафа? Ведь их оттуда добровольно достал муж Марины Золотовой и отдал вам.



Тогда подскажу, надо было освободить стол, разложить на нем белые листы бумаги и выкладывать по купюре. Как в видео о коррупционерах. Тогда визуально их больше, картинка лучше.



Кроме того, в том видео обыска, которое вы передали изданию "СБ. Беларусь сегодня" показали банковские карточки семьи, крупным планом — с номерами. Вы же работаете в Следственном комитете, хотя бы и в пресс-службе. Вы же знаете, что можно сделать, имея данные карт? Через несколько часов данные карт "замыли", но скриншоты сделали, и возможно, не только мои коллеги. Будет символично, если потом из-за этого придется возбуждать уголовное дело, правда?



4. Возвращаясь к теме сюжета по белорусскому телевидению. Сергей Васильевич и Юлия Леонидовна, что бы вы про меня подумали или что бы вы сказали, если бы я выложила запись нескольких наших с вами разговоров? Закон бы я не нарушила, вы же знаете, что к вам обращаются за комментариями, и разговор записывается. К тому же, я вот не знала, что мои разговоры записываются, но это, как оказалось, тоже не нарушение закона.



Вот публикую я запись разговора, скажем до или после официального комментария? Вспомните разговоры, которые бы вы предпочли не выкладывать на всеобщее обозрение.



Представили?



Может быть, их когда-то опубликуют. Точно не я — у меня не такая гибкая этика, как у вас, но возможно те, кто записывает чужие разговоры, — и, возможно, и ваши тоже.



5. Ну и последний вопрос. Скажите, Сергей Васильевич и Юлия Леонидовна, почему с 7 по 9 августа вы не отвечали на звонки моих коллег с TUT.BY ? И на сообщения в мессенджерах? Вам было сложно снять трубку и чисто по-человечески сказать: "Тут ситуация постоянно меняется, кто-то уже подозреваемый, кто-то свидетель, вот такой-то точно на допросе, а та — точно на Окрестина"? Ваша этика опять хитро извернулась из-под принципа "не отказываем в комментариях"? Или просто было стыдно?



Я прекрасно понимаю, что лично я с вами, Сергей Васильевич и Юлия Леонидовна, работать больше не буду. Лично я. И это мое решение, а не ваше.



Хочу просто сказать персонально вам, Юлия Леонидовна. Если я когда-нибудь (и честно — не дай Бог!) увижу вас задержанной в коридорах СК, в окружении оперов и ОМОНа, то я не помашу вам изящно ладошкой.



Ведь я уже прочитаю заранее заготовленный релиз, и буду знать, что вы подозреваемая и задержаны.



Я куплю вам бутылку воды, шоколад и влажные салфетки. На Окрестина мне их не хватало.



Анна Калтыгина, редактор новостей портала TUT.BY".



Как сообщалось, утром 7 августа Следственный комитет распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".



Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщила 7 августа пресс-служба СК.



В редакциях независимых СМИ, а также у некоторых журналистов и редакторов 7—9 августа прошли обыски. Многие редакторы и журналисты были допрошены и задержаны на разные сроки, некоторые — на несколько суток. Перед освобождением с них взята подписка о неразглашении.



Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы и США.