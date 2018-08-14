Гродненская региональная таможня и Евросоюз подписали грантовый контракт по проекту международной технической помощи

Минск, 14 августа. Грантовый контракт по проекту международной технической помощи "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" подписан между Гродненской региональной таможней и Министерством инвестиций и экономического развития Республики Польша от лица Европейского союза. Ведущим бенефициаром выступает таможня.



Проект будет реализован совместно с Подляским воеводством Польши в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша — Беларусь — Украина" на 2014—2020 годы. Вклад Европейского союза в проект составит порядка 1 млн евро.



Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси, основной акцент при осуществлении работ в рамках проекта будет сделан на полной модернизации локальных вычислительных сетей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица", включая замену всего серверного оборудования и оргтехники. Это будет содействовать укреплению безопасности на белорусско-польской границе, сокращению времени проведения таможенного контроля, улучшению эффективности таможенных процедур, отметили в ГТК.



27 июня в Бресте министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак подписали межправительственное соглашение о содержании пограничных дорожно-мостовых объектов на белорусско-польской государственной границе. В частности предусматривается строительство нового моста на пограничном переходе "Домачево-Славатыче".



"Это вроде бы техническое соглашение, но оно дает некую перспективу. Мы четко видим, что та пограничная инфраструктура, которая есть, действительно уже отстала, не достигает того уровня, который ожидают граждане Польши и Беларуси, которые хотят спокойно пересекать эту границу. Она будет модернизироваться, в частности мост. И много говорится о необходимости также развивать разного рода пути сообщения, чтобы было больше рейсов поездов и самолетов. Обе стороны заинтересованы в этом", — заявил посол Польши Артур Михальски на встрече с журналистами 28 июня.