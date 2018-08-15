Из бюджета за счет резервного фонда президента будет выделено почти 77 млн рублей на подготовку Евроигр в Минске

Минск, 15 августа. Из республиканского бюджета за счет резервного фонда президента Беларуси будет выделено почти 77 млн рублей на реализацию мероприятий по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года. Соответствующий указ № 315 Александр Лукашенко подписал 15 августа.



Как сообщает пресс-служба главы государства, эти средства направят на проведение работ по капитальному и текущему ремонту, благоустройству Дворца спорта, республиканских центров олимпийской подготовки по гребным видам спорта и по теннису, подготовку спортивных объектов по месту проживания участников Европейских игр и общежития для расселения части студентов, проживающих в комплексе "Студенческая деревня".



Кроме того, часть средств из этой суммы выделят на размещение тематических материалов в ведущих европейских средствах массовой информации, организацию и проведение допинг-контроля спортсменов, приобретение услуг программно-технического блока для проведения соревнований.



Совету министров поручено при формировании республиканского бюджета на 2019 год предусмотреть денежные средства для продолжения реализации указанных мероприятий.



II Европейские игры должны пройти в Минске 21—30 июня 2019 года.



15 августа стало известно, что президент Немецкого олимпийского спортивного союза (наследник Национального олимпийского комитета страны с 2006 года) Альфонс Хёрманн не исключил бойкота II Европейских игр в Минске из-за преследования журналистов белорусскими властями.



Несколькими днями ранее "Наша Ніва" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что из-за этих событий ЕС может отобрать Евроигры у Беларуси.