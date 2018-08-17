Лукашенко: Люди должны чувствовать, что в Оршанском районе началась революция

Минск, 17 августа. Александр Лукашенко 17 августа на специальном совещании заслушал предложения о кадровых назначениях в правительстве, сообщает пресс-служба президента.

"В продолжение нашего разговора в Оршанском регионе в части кадровых назначений и перемещений я специально попросил, и трое суток Администрация президента вместе с руководителями парламента, председателем Комитета госконтроля работала над внесением тех кандидатур, которые должны быть внесены согласно моему поручению по назначениям в правительстве и в связи с заменой некоторых должностных лиц. Как и договаривались, сегодня Наталья Ивановна (Кочанова) доложит согласованную или несогласованную позицию по этим вопросам", — заявил Лукашенко.



"Я знаю, что были проведены консультации с общественными организациями и другими. Думаю, что я также послушаю их мнение перед тем, как назначать новых членов правительства и других должностных лиц. Ясно, что сегодня мы рассмотрим некоторые кандидатуры, которые предлагались вами и были рекомендованы мною для рассмотрения", — отметил глава государства.



Белорусский руководитель обратил внимание, что "есть неплохие послы, получившие определенный опыт работы". "И очень даже хорошие кандидатуры из числа дипломатического корпуса. Послушаем мнение и министра иностранных дел в части представленных кандидатур из дипкорпуса", — сказал он.



"Спектр кандидатур достаточно широк, и давайте мы эти кандидатуры рассмотрим. Но вопрос надо решать не затягивая, чтобы не допустить неконтролируемого развития некоторых, прежде всего негативных, процессов в экономике. Хотя я не хочу драматизировать ситуацию. Министры на местах, ведомства работают, губернаторы на месте. Управляемость у нас просто не может быть потеряна", — заявил официальный лидер.



На совещание помимо главы Администрации президента Натальи Кочановой, министра иностранных дел Владимира Макея, глав обеих палат парламента Михаила Мясниковича и Владимира Андрейченко были приглашены председатель КГБ Валерий Вакульчик, глава КГК Леонид Анфимов, начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Андрей Павлюченко. "Чтобы потом не было разговоров: те, не те кандидатуры. Естественно, что они контролируют своими ведомствами антикоррупционную составляющую должностных лиц кадрового реестра президента. Если у них есть какие-то вопросы по кандидатурам, которые будут обсуждаться, они выскажут", — подчеркнул Лукашенко.



Он также "обратил внимание на определенную тенденцию и мнения людей, которые замечает по публикациям в интернете, СМИ, докладам спецслужб". "Вот, все правильно делает президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать. Это неправильное понимание людьми моих действий. И я уже поручал вам, Наталья Ивановна (Кочанова), и тем, кто работает сейчас в Орше: под напряжение должны быть поставлены все — от нелюбимых чиновников (они этого заслуживают, люди тут правы), но людям надо посмотреть и на себя, прежде чем кого-то осуждать. В Орше, по-моему, с этим у нас есть проблемы, как и по всей стране", — заявил глава государства.



Поэтому, подчеркнул Лукашенко, он и поручил обеспечить особый режим функционирования и управления Оршанским районом. "Пока мы там из болота будем вылезать и выводить на нормальный уровень развития предприятия и социальную инфраструктуру, ввести особый режим управления в Оршанском регионе. То есть каждый, начиная от обычного человека, должен быть напряжен так же, как руководители предприятий и соответствующие структуры власти. Люди должны чувствовать, что там началась, образно говоря, революция и шевелиться надо всем, в том числе обычным людям", — добавил он.



Как сообщалось, 14 августа в Орше (Витебская область) состоялось совещание с участием Лукашенко, на котором он подверг резкой критике правительство за невыполнение его поручений и пригрозил кадровыми изменениями в Совмине. По итогам совещания в отставку были отправлены министр промышленности Виталий Вовк, а также министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.