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Дата распечатки: 17.08.2018 16:28
 
17.08.2018 15:25 Общество

В Ивацевичском районе убит участковый милиционер, преступник забаррикадировался дома

Минск, 17 августа. В деревне Бобровичи Ивацевичского района Брестской области убит участковый милиционер, второй ранен, сообщил Следственный комитет.

Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия. По информации пресс-службы СК, в одном из дворов деревни Бобровичи убит участковый инспектор милиции, 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, — ранен и в настоящее время госпитализирован.

По предварительным данным, около 12 часов 17 августа неработающий житель деревни Бобровичи, 1961 года рождения, когда к нему пришли участковые для проверки законности хранения оружия у населения, начал стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов.

Он забаррикадировался дома, отказывается сдаться и угрожает продолжением стрельбы.

На месте спецоперации работает руководство МВД, Следственного комитета, следственно-оперативная группа.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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