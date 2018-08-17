В Ивацевичском районе убит участковый милиционер, преступник забаррикадировался дома

Минск, 17 августа. В деревне Бобровичи Ивацевичского района Брестской области убит участковый милиционер, второй ранен, сообщил Следственный комитет.



Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия. По информации пресс-службы СК, в одном из дворов деревни Бобровичи убит участковый инспектор милиции, 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, — ранен и в настоящее время госпитализирован.



По предварительным данным, около 12 часов 17 августа неработающий житель деревни Бобровичи, 1961 года рождения, когда к нему пришли участковые для проверки законности хранения оружия у населения, начал стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов.



Он забаррикадировался дома, отказывается сдаться и угрожает продолжением стрельбы.



На месте спецоперации работает руководство МВД, Следственного комитета, следственно-оперативная группа.