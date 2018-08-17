Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/17/969138/
Дата распечатки: 17.08.2018 16:27
 
17.08.2018 15:48 Общество

Житель Ивацевичского района, убивший одного милиционера и ранивший другого, обезврежен и задержан

Минск, 17 августа. Стрелявший в милиционеров в Ивацевичском районе Брестской области обезврежен, сообщил Следственный комитет.

"В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОН, житель деревни Бобровичи обезврежен и задержан", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, около 12 часов 17 августа неработающий житель деревни Бобровичи, 1961 года рождения, когда к нему пришли участковые для проверки законности хранения оружия у населения, начал стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов.

Участковый инспектор Ивацевичского РОВД майор милиции 1976 года рождения скончался на месте, второй сотрудник 1995 года рождения с огнестрельным ранением находится в реанимации.
Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 17 Август 2018, 16:27
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск