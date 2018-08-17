17.08.2018 15:48 Общество
Житель Ивацевичского района, убивший одного милиционера и ранивший другого, обезврежен и задержан
Минск, 17 августа. Стрелявший в милиционеров в Ивацевичском районе Брестской области обезврежен, сообщил Следственный комитет.
"В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОН, житель деревни Бобровичи обезврежен и задержан", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, около 12 часов 17 августа неработающий житель деревни Бобровичи, 1961 года рождения, когда к нему пришли участковые для проверки законности хранения оружия у населения, начал стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов.
Участковый инспектор Ивацевичского РОВД майор милиции 1976 года рождения скончался на месте, второй сотрудник 1995 года рождения с огнестрельным ранением находится в реанимации.
"В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОН, житель деревни Бобровичи обезврежен и задержан", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, около 12 часов 17 августа неработающий житель деревни Бобровичи, 1961 года рождения, когда к нему пришли участковые для проверки законности хранения оружия у населения, начал стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов.
Участковый инспектор Ивацевичского РОВД майор милиции 1976 года рождения скончался на месте, второй сотрудник 1995 года рождения с огнестрельным ранением находится в реанимации.