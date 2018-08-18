Лукашенко сменил руководство правительства, премьер-министром назначен Румас (дополнено)

Минск, 18 августа. Александр Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства: вместо Андрея Кобякова премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития, сообщила пресс-служба президента.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель аппарата Совета министров.



Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко. "Он находится в командировке, он в курсе дела. Будут курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко", — пояснил глава государства. До настоящего времени Ляшенко возглавлял концерн "Белнефтехим".



Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в должности заместителя председателя КГК. "Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", — отметил Лукашенко.



Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого был послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру, спорт.



Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности — Павел Утюпин. "Знаете сферу. Вы там, по-моему, лет пять проработали. И очень хорошо, что вы поработали и в Министерстве экономики. Для вашей будущей работы это просто прекрасно", — отметил официальный лидер.



Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. "Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанные с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT", — охарактеризовал нового министра глава государства.



Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. "Очень бы хотелось, чтобы Министерство экономики (вы эту организацию хорошо изучили) приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно", — сказал Лукашенко.



Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. "Вы там работали, хорошо знаете эту сферу. Очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть", — сказал Лукашенко.



Справка БелаПАН. Сергей Румас родился 1 декабря 1969 года в Гомеле. В 1990 году окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности "финансовое обеспечение войск", в 1995 году — Академию управления при Кабинете министров Беларуси по специальности "организация и управление внешнеэкономической деятельности". Кандидат экономических наук.



Профессиональный банкир. Работал в системе Госбанка СССР, затем в коммерческих банках, пока не перешел в "Беларусбанк".



22 сентября 2005 года Лукашенко дал согласие на назначение Румаса председателем правления ОАО "Белагропромбанк".



В 2010—2012 годах был заместителем премьер-министра, с августа 2012 года — председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь".



С апреля 2011 года — председатель Белорусской федерации футбола.



Андрей Кобяков возглавлял правительство с 27 декабря 2014 года. На этом посту он сменил Михаила Мясниковича, который был отправлен в отставку, а позднее возглавил Совет Республики.