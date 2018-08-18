Лукашенко об отставках в правительстве: Дело не только в Орше — это последняя капля, которая переполнила чашу терпения

Минск, 18 августа. Александр Лукашенко, назначая 18 августа новое руководство правительства и министерств, пояснил, чем вызваны жесткие кадровые решения после посещения Оршанского района Витебской области.



"Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное — в глубине. И вы, люди недалекие от правительства (а некоторые работали в этих должностях, пусть не на первых ролях), понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.



Как отметил глава государства, в Беларуси взят определенный курс. "Согласно Конституции страны президент в своей предвыборной программе оглашает этот курс. И люди исходя из этого голосуют. И никому не позволено обманывать людей", — подчеркнул Лукашенко.



"А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс (в других же странах так делается). Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, — тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике — народ. Это никакой не популизм. Я всегда это говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди — это главное", — заявил белорусский руководитель.



Он подчеркнул, что дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти, жесткость ее, нацеленная на дисциплину и профессионализм, — это фактор независимости страны. "Поэтому второе направление — это независимость, обеспечение этой независимости. Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения", — сказал Лукашенко.



На совещании 14 августа, которое было посвящено развитию Оршанского района, Лукашенко подверг резкой критике работу правительства. Он поручил внести предложения о заменах в правительстве, найти замену председателю Оршанского райисполкома.



По итогам совещания Анатолий Черный и Виталий Вовк были освобождены от должностей министра архитектуры и строительства и министра промышленности соответственно. Строгий выговор объявлен председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу. Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев были предупреждены о неполном служебном соответствии. Председатель Витебского облисполкома Александр Позняк был освобожден от должности.