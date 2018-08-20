СК проводит проверку по факту смертельного травмирования рабочего мусоровоза в Минском районе

Минск, 20 августа. Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смертельного травмирования рабочего филиала КУП "Минскоблдорстрой".



Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, несчастный случай произошел 17 августа вблизи остановочного пункта общественного транспорта в деревне Стайки Минского района. При загрузке мусора в контейнер мусоровоза закрывающейся частью его задней крышки придавило рабочего организации. От полученных тяжких телесных повреждений 47-летний мужчина скончался.



Назначены экспертизы по установлению причины смерти, технических неисправностей транспортного средства. Опрашиваются работники, должностные лица организации, устанавливаются свидетели и очевидцы.