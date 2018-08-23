Администрация БелАЭС обсудила перспективы сотрудничества с представителями офиса ядерной энергии Шанхая

Минск, 23 августа. Делегация офиса ядерной энергии Шанхая (КНР) 21 августа посетила Белорусскую АЭС, чтобы обсудить с администрацией предприятия перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.



Китайская делегация во главе с заместителем начальника комитета экономики и информатизации Шанхая Вэй Пином провела переговоры с главами структурных подразделений БелАЭС, в ходе которых были обсуждены перспективные направления двустороннего сотрудничества.



Визитерам показали экспозицию информационного центра БелАЭС, учебно-тренировочный центр станции, а также провели для них обзорную экскурсию по Островцу.



В начале августа администрация БелАЭС принимала представителей энергетического сектора Казахстана, которых интересовал опыт Беларуси в развитии национальной ядерно-энергетической программы. Тот визит был одним из шагов в реализации меморандума о взаимопонимании в области мирного использования атомной энергии, который министерства энергетики двух стран подписали 23 мая.



Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.