Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/23/969779/
Дата распечатки: 23.08.2018 13:35
 
23.08.2018 11:51 Экономика

Администрация БелАЭС обсудила перспективы сотрудничества с представителями офиса ядерной энергии Шанхая

Минск, 23 августа. Делегация офиса ядерной энергии Шанхая (КНР) 21 августа посетила Белорусскую АЭС, чтобы обсудить с администрацией предприятия перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Китайская делегация во главе с заместителем начальника комитета экономики и информатизации Шанхая Вэй Пином провела переговоры с главами структурных подразделений БелАЭС, в ходе которых были обсуждены перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Визитерам показали экспозицию информационного центра БелАЭС, учебно-тренировочный центр станции, а также провели для них обзорную экскурсию по Островцу.

В начале августа администрация БелАЭС принимала представителей энергетического сектора Казахстана, которых интересовал опыт Беларуси в развитии национальной ядерно-энергетической программы. Тот визит был одним из шагов в реализации меморандума о взаимопонимании в области мирного использования атомной энергии, который министерства энергетики двух стран подписали 23 мая.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.
Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 23 Август 2018, 13:35
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск