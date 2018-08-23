Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/23/969864/
Дата распечатки: 23.08.2018 18:07
 
23.08.2018 17:26 Общество

Скоропостижно скончался основатель БелаПАН Алесь Липай

Минск, 23 августа. 23 августа в Минске на 53-м году жизни скоропостижно скончался основатель информационной компании БелаПАН Алесь Липай.
Похороны состоятся в воскресенье, 26 августа, в Руденске (Пуховичский район Минской области).

Алесь Липай — основатель и руководитель информационного агентства БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Беларуси, которое работает с 1991 года. Член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Первую книгу поэзии "Пад снегам" издал в 2000 году. В 2007 году вышел сборник поэзии "Рэшта", в 2017-м — "Абдымкі".

Родился в 1966 году в деревне Андросовщина Копыльского района (Минская область). В 1988 году во время учебы на факультете журналистики БГУ преследовался за участие в изготовлении самиздатовской стенгазеты "Лірнік". В конце 1980-х годов — участник общества молодых литераторов "Тутэйшыя". В 1988 году стал первым корреспондентом "Радыё Свабода" в Беларуси.

В 1991 году во время работы в газете "Знамя юности" вел белорусскоязычную страницу "Родны склон". Автор перевода на белорусский язык договора о выводе ядерного оружия из Беларуси. В начале 1990-х годов организовал перевозку в Беларусь более тысячи книг, изданных белорусской диаспорой в Германии, и распространил их по школам и библиотекам. В июне 1996 года во время операции по освобождению детей, взятых в заложники террористом в детском саду в Минске, брал интервью у террориста, отвлекая тем самым его внимание на себя.

В 2004 году БелаПАН под руководством Липая был удостоен премии имени Дмитрия Завадского "За мужество и профессионализм" как "подтверждение безупречной репутации БелаПАН и признание высокого профессионализма журналистов".

В 2005 году информационная компания БелаПАН была названа лауреатом премии имени Герда Буцериуса "Молодая пресса Восточной Европы".

В 2006 году БелаПАН и его интернет-газета Naviny.by получили премию Рунета в номинации "За пределами Ru".
БелаПАН.

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