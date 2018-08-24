Глобальный профсоюз IndustriALL осуждает вынесение обвинительного приговора лидерам профсоюза РЭП Федыничу и Комлику

Минск, 24 августа. Глобальный профсоюз IndustriALL, членом которого является РЭП, осуждает вынесение обвинительного приговора лидерам профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. Об этом заявил журналистам присутствовавший на суде помощник генерального секретаря Глобального профсоюза Кемаль Озкан.



"Это очень грустный день для Беларуси, потому что Федынич и Комлик — это наиболее уважаемые лица в IndustriALL по своим деловым и человеческим качествам. И мне очень жаль, что я присутствовал на таком грустном мероприятии, как оглашение приговора", — сказал Озкан.



"Я представляю здесь 50 млн человек из 154 стран. И хочу с уверенностью заявить, что ни в одной стране мира такой процесс невозможен. Единственное, чем они занимались, — защищали права работников, а это ни в коем случае не является преступлением", — сказал он.



Представитель IndustriALL напомнил, что на последней конференции Международной организации труда в Женеве Беларусь была включена в короткий список стран, нарушающих права человека, в том числе права профсоюзов и их членов. "Этот приговор еще раз подтвердил наши разумные и правильные опасения насчет ситуации в Беларуси", — добавил Озкан.



Он выразил надежду, что при обжаловании приговор будет полностью отменен. "Мы предпримем все возможности, чтобы оказать давление на власти Беларуси и чтобы информация о результатах этого процесса была максимально широко распространена по всему миру", — заключил помощник генерального секретаря IndustriALL.



Председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и глава минской городской организации, бухгалтер профсоюза Игорь Комлик приговорены к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и без конфискации имущества. До вступления приговора в силу они должны находиться под подпиской о невыезде и в течение пяти лет не имеют права занимать руководящие должности. Такой приговор огласил 24 августа суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой. Суд также постановил взыскать с Федынича и Комлика более 47 тыс. рублей в доход государства.