Сайдик: Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам посетит пленных по обе стороны конфликта на Донбассе 6—12 сентября

Минск, 5 сентября. Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Тони Фриш посетит пленных по обе стороны конфликта 6—12 сентября. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы 5 сентября в Минске.



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