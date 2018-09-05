05.09.2018 18:06 Политика
Сайдик: Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам посетит пленных по обе стороны конфликта на Донбассе 6—12 сентября
Минск, 5 сентября. Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Тони Фриш посетит пленных по обе стороны конфликта 6—12 сентября. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы 5 сентября в Минске.
(Будет дополнено.)
(Будет дополнено.)