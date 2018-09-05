Посол Казахстана: Мы готовы поставлять в Беларусь нефть, но не имеем такой возможности

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Казахстан готов поставлять в Беларусь нефть, но не имеет такой возможности, заявил посол этой страны Ермухамет Ертысбаев 4 сентября на пресс-конференции в Минске.



"У нас нет общей границы. Если бы она была, мы бы давно решили эту проблему с поставками нефти в Беларусь. Но между нами лежит громадная российская территория, — сказал он. — Мы готовы хоть завтра, но как попасть в эту трубу и довести до вашего НПЗ? Наши нефтяники давно готовы поставлять, но говорят, что зайти сюда просто не могут".



"У вас два крупных нефтеперерабатывающих завода. Но, насколько мне известно, у вас завязка полностью только на Российскую Федерацию. И это тема многочисленных споров, которые возникают наверху, кто кому должен", — отметил Ертысбаев.