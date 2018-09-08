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Дата распечатки: 08.09.2018 08:33
 
08.09.2018 08:10 Общество

Сегодня — Международный день солидарности журналистов

Минск, 8 сентября. 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов.

Он был учрежден в 1958 году по решению IV конгресса Международной организации журналистов — старейшего и самого крупного в мире интернационального журналистского объединения. Дата 8 сентября выбрана не случайно — в этот день в 1943 году в Берлине нацистами был казнен чехословацкий журналист, активист компартии Юлиус Фучик. Находясь в нацистских застенках, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую был посмертно удостоен Международной премии мира.

Накануне Международного дня солидарности журналистов Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выступила с заявлением. БАЖ призвала "всех, кто разделяет ценности правдивой и беспристрастной журналистики", выразить солидарность с преследуемыми белорусскими журналистами.

"В этом году власти продолжают преследовать журналистов негосударственных медиа. Пиком преследования стало возбуждение Следственным комитетом так называемого дела БелТА, — говорится в заявлении. — Подозреваемыми по уголовному делу проходят девять наших коллег: Павлюк Быковский, Дмитрий Бобрик, Алексей Жуков, Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова, Ирина Левшина, Галина Уласик, Анна Ермаченок. В августе журналисты пережили обыски в офисах и квартирах, конфискацию техники, неоправданное задержание, пребывание за решеткой, а теперь и запрет на выезд из Беларуси. Через обыски и допросы прошли многие другие сотрудники медиа".

БАЖ также отмечает, что нынешний год стал рекордным по преследованию журналистов, сотрудничающих с телеканалом "Белсат" и "Радыё Рацыя". Белорусских журналистов, которым Конституция гарантирует право на свободный сбор, сохранение и распространение информации, только в этом году более 70 раз судили за сотрудничество с зарубежными СМИ и оштрафовали на общую сумму более 60 тысяч рублей, констатирует БАЖ.

"Несмотря на это, именно негосударственные медиа остаются в Беларуси источником точной, быстрой и проверенной информации. Журналисты негосударственных СМИ поднимают наиболее острые социальные проблемы, о которых не услышишь в государственной прессе", — отмечается в заявлении.

"В эти дни мы призываем коллег делиться историями о журналистской солидарности в соцсетях под хэштегом #у_салідарнасці_сіла и выражать солидарность с преследуемыми коллегами", — говорится в заявлении.
БелаПАН.

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Суббота, 08 Сентябрь 2018, 08:33
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