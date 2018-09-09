Защитники Куропат не намерены прекращать протесты

Минск, 9 сентября. Акции протеста против работы ресторана "Поедем поедим" в урочище Куропаты, где расстреливали жертв сталинских репрессий, будут продолжены, заявила общественная активистка Анна Шапутько на собрании защитников Куропат. Мероприятие с участием около 80 человек прошло 9 сентября возле входа в ресторан.

Шапутько поблагодарила единомышленников за то, что они пришли на собрание. Она напомнила, что сейчас "за решеткой остается лидер куропатской стражи Павел Северинец, который мечтал, чтобы на это собрание пришло много людей".



"Будем считать, что это только первая волна. Следующий раз нас будет еще больше, — сказала она. — Нам надо собраться в большем количестве, чтобы закрыть этот "Бульбаш-холл" (первоначальное название заведения. — БелаПАН.), чтобы его владельцы поняли, что он не имеет права существовать рядом с местом гибели тысяч и тысяч наших предков".



Шапутько отметила, что защитники Куропат проводят пикетирование ресторана уже более 100 дней. "Защита продолжается, останавливаться мы не собираемся. Мы будем держать стражу до "Дедов", несмотря ни на репрессии, ни на задержания. Одновременно мы будем обращаться в Министерство культуры, в Генпрокуратуру и другие органы с требованием закрыть это оскорбляющее память заведение", — заявила она.



На импровизированном митинге выступили ряд других общественных активистов.



Как сообщалось, за призывы к участию в собрании сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец 6 сентября был арестован на 10 суток. Такое решение принял судья Минского районного суда Алексей Кропачев. Северинец признан виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (повторное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Суд счел правонарушением тот факт, что политик призывал людей участвовать в не разрешенной властями акции 9 сентября в Куропатах.



Также стало известно, что защитника Куропат Дениса Урбановича, который должен был 8 сентября выйти из-под ареста, вновь задержали и 10 сентября он предстанет перед судом. Как сообщил начальник Минского РУВД, на Урбановича составлен протокол по статье 23.34 КоАП (повторное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).



Протесты против работы ресторана "Поедем поедим" в урочище Куропаты, где расстреливали жертв сталинских репрессий, длятся с 31 мая.