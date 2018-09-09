Носкевич: В задержаниях по "делу БелТА" никакой чрезвычайщины нет

Минск, 9 сентября. В задержаниях и обысках в рамках расследования так называемого "дела БелТА" никакой чрезвычайщины нет, заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Очень много внимания уделялось тому, как начиналось расследование, а именно — задержаниям, изъятиям техники и тому подобное. На самом деле здесь никакой чрезвычайщины нет, — сказал он. — В Уголовном кодексе больше 400 преступлений. Как расследуется каждое преступление, написаны многие тома методических указаний. Есть определенный алгоритм действий, чем начинать и чем заканчивать".



По словам Носкевича, такие меры процессуального принуждения, как задержание либо проведение обыска, являются "неотъемлемыми атрибутами расследования такого рода преступлений". "Следователи поступали абсолютно в соответствии с методикой расследования компьютерных преступлений", — подчеркнул глава СК.



"Для сравнения, что могу вам привести в качестве примера? — продолжил Носкевич. — Есть понятие "протокол операции". Когда вы ложитесь на операцию по удалению аппендицита, вы же не управляете доктором, как он будет делать ту или иную манипуляцию. Доктор поступает строго по протоколу, дабы исключить какие-то негативные последствия, в том числе для себя. Точно так же следователи расследовали это дело, с первого дня и по сей день — абсолютно в соответствии с существующей методикой".



В свою очередь ведущая выпуска новостей Полина Шуба заявила: "Мы, конечно, рассчитываем, что суд проявит гуманность к журналистам. Это ведь тень на все наше медиасообщество. При этом надеемся, что мем "не тырим у БелТА" станет не просто интернет-шуткой, а профилактическим лекарством от подобных нарушений закона. Ведь красть грешно, тем более у коллег. А еще таким серьезным редакциям".



7 августа Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении ряда журналистов негосударственных СМИ уголовного дела по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".



Поводом к возбуждению уголовного дела стала обращение РУП "БелТА" в связи со сбоями при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков. Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщила 7 августа пресс-служба СК.



В редакциях независимых СМИ и у некоторых журналистов и редакторов 7—9 августа прошли обыски. Были также задержаны главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, редакторы ООО "ТутБай Медиа" Галина Уласик и Анна Ермаченок, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский, редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Все они провели несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Перед освобождением с них взяли подписку о неразглашении. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.



Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.