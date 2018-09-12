МИДы Беларуси и России "сверили подходы" к выстраиванию диалога с США и Канадой

Минск, 12 сентября. Министерства иностранных дел Беларуси и России провели 11 сентября в Минске консультации по вопросам отношений с США и Канадой, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.



Делегацию Беларуси на консультациях возглавлял начальник главного управления Европы и Северной Америки Андрей Бушило, делегацию России — директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко.



Сообщается, что стороны обсудили текущее состояние отношений с Соединенными Штатами и Канадой, а также "обменялись взглядами и сверили подходы внешнеполитических ведомств к выстраиванию диалога с двумя североамериканскими странами на перспективу".