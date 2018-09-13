Сегодня в Москве пройдут переговоры по поставкам в Беларусь нефти и нефтепродуктов

Минск, 13 сентября. Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, курирующие энергетическую сферу, проведут 13 сентября в Москве переговоры. Об этом БелаПАН сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Предыдущая встреча Ляшенко с Козаком состоялась 29 августа.



Сегодня же в Москве пройдет встреча вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко с первым вице-премьером, министром финансов России Антоном Силуановым.



О том, что на этой неделе состоятся переговоры по вопросам поставок нефти и нефтепродуктов, Ляшенко сообщил журналистам 10 сентября. Он отметил, что Беларусь будет настаивать на сохранении традиционно сложившихся объемов поставок российских нефтепродуктов. "Мы настаиваем на традиционно сложившихся объемах. Никаких резкостей, нам нужна стабильность", — сказал вице-премьер. "Российская сторона предлагает уточнить объемы по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение объемы никто не ставит", — добавил он.



5 сентября директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что при поставках нефтепродуктов в Беларусь российский бюджет недополучает экспортные пошлины. "По сути, это опять скрытая форма субсидирования теперь уже внутреннего рынка Беларуси… Разговор может идти об объемах поставок от 100 до 300 тысяч тонн в год, но не о двух миллионах тонн, как в настоящее время. В прошлом году мы потеряли на этом 10 миллиардов рублей, в этом году только за первое полугодие — еще 10 миллиардов", — подчеркнул российский чиновник.



По данным статистики, в первом полугодии Беларусь существенно увеличила импорт нефтепродуктов из России. Как стало известно БелаПАН, по инициативе российской стороны уже подготовлено решение о том, что с четвертого квартала 2018 года Россия ограничивает поставки нефтепродуктов в Беларусь и готова поставлять их исключительно для удовлетворения внутренних потребностей республики. Кроме этого, проект межгосударственного решения предусматривает, что по требованию российских властей белорусские предприятия и госорганы должны будут обосновывать эти внутренние потребности.