Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 13.09.2018 14:10
 
13.09.2018 13:21 Экономика, Финансы

Доллар США и евро подешевели более чем на копейку на фоне заметного укрепления российского рубля

Минск, 13 сентября. 13 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, снизился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0119 рубля (0,47%) и составил 2,5009 рубля.

Курс доллара США уменьшился на 0,0153 рубля и (0,71%) и составил 2,1528 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0242 рубля (0,78%) и составил 3,1371 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость барреля нефти Brent накануне вечером поднялась выше отметки 80 долларов США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,9358 рубля и составил 68,637 рубля.


Алексей Орешко, БелаПАН.

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