14.09.2018 20:46 Общество, Культура
На книгу Александра Томковича о народной артистке Беларуси Зинаиде Бондаренко собрали около 20% от нужной суммы
Минск, 14 сентября. На интернет-площадке "Талака" собрано 2,3 тыс. рублей, или почти 21% от суммы, необходимой на издание книги воспоминаний народной артистки Беларуси Зинаиды Бондаренко, которую написал публицист, журналист и литератор Александр Томкович.
По состоянию на 14 сентября проект по сбору средств на выпуск книги "Мой шлях да Беларусі. Далягляды Зінаіды Бандарэнкі" ("Мой путь к Беларуси. Горизонты Зинаиды Бондаренко") поддержали 63 человека. До завершения кампании осталось 37 дней.
В беседе с корреспондентом БелаПАН Александр Томкович рассказал, что в книгу войдет множество жизненных историй, рассказанных ему народной артисткой.
"Зинаида Бондаренко — это человек, который всю жизнь идет против течения, — отметил он. — У меня есть фото конца 1950-х годов, когда Бондаренко только-только начала работать на телевидении, — уже тогда она носила вышиванку. В 1970-е она представляла деятелей белорусской культуры в Украине на белорусском языке, несмотря на сопротивление чиновников. <…> То, что она рассказала мне о своей жизни, говорит о том, что она не случайно пришла к белорусскому духу. При том подходе к жизни, какой у нее был и есть, по-другому у нее в судьбе сложиться не могло. Она должна была прийти и пришла к "беларушчыне".
"После референдума 1996 года в Беларуси началась новая эра. Если прежде и было какое-то открытое инакомыслие, то после 1996-го все стало под большим вопросом. Лукашенко приехал на встречу на белорусское телевидение, и Бондаренко задала ему вопрос по поводу белорусского языка. По сути, они начали пикировку. Она могла промолчать, но понимала, что в стране происходит что-то не то, именно в плане языка, и ей нужно было поднять этот вопрос. В результате ее с телевидения выжили. После президентских выборов 2001 года ее вынудили уйти из Государственного концертного оркестра Михаила Финберга. С того момента она стала заядлой оппозиционеркой, стала в оппозицию всему тому, что происходило в стране", — сказал Томкович.
Половину 400-страничной книги, по его словам, займут около 300 фотографий Зинаиды Бондаренко — снимки из ее личного архива, а также новые фото, сделанные различными авторами.
"Там будут уникальные снимки, особенно те, которые касаются детства, — рассказал писатель. — Например, у меня есть фото, где Бондаренко один год, и узнать ее очень тяжело. Далеко не все знают, что когда-то Бондаренко окончила медучилище с дипломом акушера, в книге будут снимки со времен ее учебы. Кроме того, я попросил многих людей прислать ее фото для книги. Мы хотим сделать десяток разбросанных по книжке восьмистраничных фотовкладок. Одна из вкладок будет составлена именно из снимков, которые пришлют люди".
"Такие знаменитые люди, как Бондаренко, всегда в фокусе фотографов, их снимают профессионалы и любители. Довольно часто снимают очень тонкие вещи. Мне, например, очень понравился хороший жизненный снимок Бондаренко с покойной сестрой Василя Быкова в Бычках. На таких снимках и будет основана книга, поэтому можно сказать, что у меня много соавторов", — подытожил Томкович.
По состоянию на 14 сентября проект по сбору средств на выпуск книги "Мой шлях да Беларусі. Далягляды Зінаіды Бандарэнкі" ("Мой путь к Беларуси. Горизонты Зинаиды Бондаренко") поддержали 63 человека. До завершения кампании осталось 37 дней.
В беседе с корреспондентом БелаПАН Александр Томкович рассказал, что в книгу войдет множество жизненных историй, рассказанных ему народной артисткой.
"Зинаида Бондаренко — это человек, который всю жизнь идет против течения, — отметил он. — У меня есть фото конца 1950-х годов, когда Бондаренко только-только начала работать на телевидении, — уже тогда она носила вышиванку. В 1970-е она представляла деятелей белорусской культуры в Украине на белорусском языке, несмотря на сопротивление чиновников. <…> То, что она рассказала мне о своей жизни, говорит о том, что она не случайно пришла к белорусскому духу. При том подходе к жизни, какой у нее был и есть, по-другому у нее в судьбе сложиться не могло. Она должна была прийти и пришла к "беларушчыне".
"После референдума 1996 года в Беларуси началась новая эра. Если прежде и было какое-то открытое инакомыслие, то после 1996-го все стало под большим вопросом. Лукашенко приехал на встречу на белорусское телевидение, и Бондаренко задала ему вопрос по поводу белорусского языка. По сути, они начали пикировку. Она могла промолчать, но понимала, что в стране происходит что-то не то, именно в плане языка, и ей нужно было поднять этот вопрос. В результате ее с телевидения выжили. После президентских выборов 2001 года ее вынудили уйти из Государственного концертного оркестра Михаила Финберга. С того момента она стала заядлой оппозиционеркой, стала в оппозицию всему тому, что происходило в стране", — сказал Томкович.
Половину 400-страничной книги, по его словам, займут около 300 фотографий Зинаиды Бондаренко — снимки из ее личного архива, а также новые фото, сделанные различными авторами.
"Там будут уникальные снимки, особенно те, которые касаются детства, — рассказал писатель. — Например, у меня есть фото, где Бондаренко один год, и узнать ее очень тяжело. Далеко не все знают, что когда-то Бондаренко окончила медучилище с дипломом акушера, в книге будут снимки со времен ее учебы. Кроме того, я попросил многих людей прислать ее фото для книги. Мы хотим сделать десяток разбросанных по книжке восьмистраничных фотовкладок. Одна из вкладок будет составлена именно из снимков, которые пришлют люди".
"Такие знаменитые люди, как Бондаренко, всегда в фокусе фотографов, их снимают профессионалы и любители. Довольно часто снимают очень тонкие вещи. Мне, например, очень понравился хороший жизненный снимок Бондаренко с покойной сестрой Василя Быкова в Бычках. На таких снимках и будет основана книга, поэтому можно сказать, что у меня много соавторов", — подытожил Томкович.