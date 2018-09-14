Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/14/eu_972784/
Дата распечатки: 14.09.2018 15:04
 
14.09.2018 13:22 Политика, Беларусь — Евросоюз

Замглавы МИД Кравченко обсудил в Польше вопросы развития двустороннего сотрудничества

Минск, 14 сентября. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 12—13 сентября посетил Варшаву и принял участие в белорусско-польских межмидовских консультациях.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, польскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Бартош Тихоцки.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, а также белорусско-европейские отношения.

13 сентября в Польском институте международных дел Кравченко провел встречу с группой польских аналитиков и обозревателей, специализирующихся на восточных исследованиях. Были обсуждены вопросы роли и места Беларуси в современной системе международной безопасности.

В этот же день Кравченко встретился с депутатами польского сейма, входящими в группу по сотрудничеству с парламентом Беларуси, и обсудил вопросы белорусско-польских и белорусско-европейских отношений.

Во время пребывания в Варшаве Кравченко посетил также Национальный архив новых документов и Варшавскую фондовую биржу.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 14 Сентябрь 2018, 15:04
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск