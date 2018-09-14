14.09.2018 13:22 Политика, Беларусь — Евросоюз
Замглавы МИД Кравченко обсудил в Польше вопросы развития двустороннего сотрудничества
Минск, 14 сентября. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 12—13 сентября посетил Варшаву и принял участие в белорусско-польских межмидовских консультациях.
Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, польскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Бартош Тихоцки.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, а также белорусско-европейские отношения.
13 сентября в Польском институте международных дел Кравченко провел встречу с группой польских аналитиков и обозревателей, специализирующихся на восточных исследованиях. Были обсуждены вопросы роли и места Беларуси в современной системе международной безопасности.
В этот же день Кравченко встретился с депутатами польского сейма, входящими в группу по сотрудничеству с парламентом Беларуси, и обсудил вопросы белорусско-польских и белорусско-европейских отношений.
Во время пребывания в Варшаве Кравченко посетил также Национальный архив новых документов и Варшавскую фондовую биржу.
Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, польскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Бартош Тихоцки.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, а также белорусско-европейские отношения.
13 сентября в Польском институте международных дел Кравченко провел встречу с группой польских аналитиков и обозревателей, специализирующихся на восточных исследованиях. Были обсуждены вопросы роли и места Беларуси в современной системе международной безопасности.
В этот же день Кравченко встретился с депутатами польского сейма, входящими в группу по сотрудничеству с парламентом Беларуси, и обсудил вопросы белорусско-польских и белорусско-европейских отношений.
Во время пребывания в Варшаве Кравченко посетил также Национальный архив новых документов и Варшавскую фондовую биржу.