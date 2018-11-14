14.11.2018 12:50 Политика, Беларусь — Евросоюз
Макей принял копии верительных грамот у нового посла Австрии
Минск, 14 ноября. Новый посол Австрии Алоизия Вёргеттер вручила копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею. Встреча состоялась 14 ноября, сообщает пресс-служба МИД.
Макей и Вёргеттер обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, культурной и иных областях.
Особое внимание было уделено вопросу реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе визита президента Австрии Александра Ван дер Беллена в Беларусь в июне 2018 года.
Макей и Вёргеттер обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, культурной и иных областях.
Особое внимание было уделено вопросу реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе визита президента Австрии Александра Ван дер Беллена в Беларусь в июне 2018 года.