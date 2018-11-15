15.11.2018 17:23 Экономика
МВФ: Переговоры по кредитной программе могут возобновиться после обращения властей
Минск, 15 ноября. Переговоры по кредитной программе МВФ могут возобновиться только после получения соответствующего запроса от белорусских властей, заявил глава миссии фонда в Беларуси Жак Миньян 15 ноября на брифинге в Минске.
"Мы должны получить запрос со стороны официальных органов Беларуси, причем они должны быть убеждены в том, что эта программа соответствует лучшим интересам страны. В данный момент официальные органы, видимо, считают, что нет острой необходимости и нужды в этом. Поэтому мы не педалируем этот вопрос", — сказал Миньян.
"Поскольку запроса со стороны властей нет, соответственно, нет и нашей реакции", — добавил он.
Что касается прежних переговоров, то, напомнил Миньян, стороны разошлись в оценках масштабов и темпов реформирования сектора госпредприятий, а также относительно тарифов на коммунальные услуги.
"Но это всё в прошлом. Мы обращены в будущее, и сейчас основной вопрос, который стоит на повестке дня для Беларуси, — это структурные реформы", — подчеркнул глава миссии МВФ.
Обзорная миссия МВФ работала в Минске с 5 по 15 ноября. Ее цель — подготовить ежегодный обзор текущей экономической ситуации в стране и продолжить консультации с властями по вопросам экономической политики.
Беларусь запрашивала у Международного валютного фонда кредит на 3 млрд долларов, однако летом 2017 года правительство сообщило, что переговоры по кредитной программе приостановлены, так как стороны по-прежнему расходятся в вопросе скорости реформ.
6 ноября министр финансов Максим Ермолович, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что выйти на подписание кредитной программы с МВФ может позволить успешная реализация программы правительства на 2018—2020 годы. "Успешное выполнение планов правительства дает нам основание полагаться на ответную реакцию со стороны МВФ, которая может выразиться в поддержке структурных преобразований в Беларуси", — сказал он.
15 ноября на встрече с Жаком Миньяном премьер-министр Сергей Румас сообщил об экономическом развитии Беларуси. Он акцентировал внимание на трех вопросах, позиция миссии по которым для Беларуси важна. "Во-первых, баланс между поддержанием экономического роста, с одной стороны, и накоплением резервов, снижением долга и уязвимостей экономики — с другой. Во-вторых, неопределенность во внешних факторах, влияющих на нашу экономику. В-третьих, структурные преобразования и программа правительства", — перечислил Румас.
"Поскольку запроса со стороны властей нет, соответственно, нет и нашей реакции", — добавил он.
Что касается прежних переговоров, то, напомнил Миньян, стороны разошлись в оценках масштабов и темпов реформирования сектора госпредприятий, а также относительно тарифов на коммунальные услуги.
"Но это всё в прошлом. Мы обращены в будущее, и сейчас основной вопрос, который стоит на повестке дня для Беларуси, — это структурные реформы", — подчеркнул глава миссии МВФ.
Обзорная миссия МВФ работала в Минске с 5 по 15 ноября. Ее цель — подготовить ежегодный обзор текущей экономической ситуации в стране и продолжить консультации с властями по вопросам экономической политики.
Беларусь запрашивала у Международного валютного фонда кредит на 3 млрд долларов, однако летом 2017 года правительство сообщило, что переговоры по кредитной программе приостановлены, так как стороны по-прежнему расходятся в вопросе скорости реформ.
6 ноября министр финансов Максим Ермолович, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что выйти на подписание кредитной программы с МВФ может позволить успешная реализация программы правительства на 2018—2020 годы. "Успешное выполнение планов правительства дает нам основание полагаться на ответную реакцию со стороны МВФ, которая может выразиться в поддержке структурных преобразований в Беларуси", — сказал он.
15 ноября на встрече с Жаком Миньяном премьер-министр Сергей Румас сообщил об экономическом развитии Беларуси. Он акцентировал внимание на трех вопросах, позиция миссии по которым для Беларуси важна. "Во-первых, баланс между поддержанием экономического роста, с одной стороны, и накоплением резервов, снижением долга и уязвимостей экономики — с другой. Во-вторых, неопределенность во внешних факторах, влияющих на нашу экономику. В-третьих, структурные преобразования и программа правительства", — перечислил Румас.