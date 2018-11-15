15.11.2018 19:53 Экономика
Здания ОАО "Камволь" на улице Маяковского в Минске будут выставлены на аукцион
Минск, 15 ноября. Здания ОАО "Камволь" на улице Маяковского в Минске будут выставлены на аукцион.
"Совет министров согласился с предложением концерна "Беллегпром" по определению позиции представителей государства в органах управления ОАО "Камволь" об отчуждении до 28 апреля 2019 года находящегося в его собственности имущества. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства от 14 ноября 2018 года № 825", — сообщает пресс-служба правительства Беларуси.
Таким образом, на аукцион будут выставлены десять капитальных строений по улице Маяковского в Минске.
Концерну "Беллегпром" поручено принять меры по реализации настоящего постановления.
Документ принят в соответствии с указом президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 года № 100 "О некоторых вопросах владельческого надзора".
"Совет министров согласился с предложением концерна "Беллегпром" по определению позиции представителей государства в органах управления ОАО "Камволь" об отчуждении до 28 апреля 2019 года находящегося в его собственности имущества. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства от 14 ноября 2018 года № 825", — сообщает пресс-служба правительства Беларуси.
Таким образом, на аукцион будут выставлены десять капитальных строений по улице Маяковского в Минске.
Концерну "Беллегпром" поручено принять меры по реализации настоящего постановления.
Документ принят в соответствии с указом президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 года № 100 "О некоторых вопросах владельческого надзора".