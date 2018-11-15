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Дата распечатки: 15.11.2018 20:53
 
15.11.2018 19:53 Экономика

Здания ОАО "Камволь" на улице Маяковского в Минске будут выставлены на аукцион

Минск, 15 ноября. Здания ОАО "Камволь" на улице Маяковского в Минске будут выставлены на аукцион.

"Совет министров согласился с предложением концерна "Беллегпром" по определению позиции представителей государства в органах управления ОАО "Камволь" об отчуждении до 28 апреля 2019 года находящегося в его собственности имущества. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства от 14 ноября 2018 года № 825", — сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

Таким образом, на аукцион будут выставлены десять капитальных строений по улице Маяковского в Минске.

Концерну "Беллегпром" поручено принять меры по реализации настоящего постановления.

Документ принят в соответствии с указом президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 года № 100 "О некоторых вопросах владельческого надзора".
Андрей Середа, БелаПАН.

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