Минск, 15 ноября. Здания ОАО "Камволь" на улице Маяковского в Минске будут выставлены на аукцион.



"Совет министров согласился с предложением концерна "Беллегпром" по определению позиции представителей государства в органах управления ОАО "Камволь" об отчуждении до 28 апреля 2019 года находящегося в его собственности имущества. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства от 14 ноября 2018 года № 825", — сообщает пресс-служба правительства Беларуси.



Таким образом, на аукцион будут выставлены десять капитальных строений по улице Маяковского в Минске.



Концерну "Беллегпром" поручено принять меры по реализации настоящего постановления.



Документ принят в соответствии с указом президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 года № 100 "О некоторых вопросах владельческого надзора".