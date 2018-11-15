Макей: Латвия является для Беларуси важным и надежным международным партнером

Минск, 15 ноября. Латвия является для Беларуси дружественным государством, важным и надежным международным партнером. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на торжественной церемонии открытия в Национальном художественном музее выставки "Латвии 100. История, искусство, традиции", приуроченной к столетию провозглашения Латвийской Республики.



Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, Макей отметил позитивный характер белорусско-латвийских отношений.



Министр констатировал, что знание истории и культуры, понимание традиций, уважение интересов друг друга служат хорошим фундаментом для развития добрососедских, взаимовыгодных и партнерских отношений между белорусским и латвийским народами.



В качестве почетного гостя открытие выставки посетил президент Латвии в 1993—1999 годах Гунтис Улманис.