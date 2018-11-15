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Дата распечатки: 15.11.2018 20:53
 
15.11.2018 20:21 Политика, Культура, Беларусь — Евросоюз

Макей: Латвия является для Беларуси важным и надежным международным партнером

Минск, 15 ноября. Латвия является для Беларуси дружественным государством, важным и надежным международным партнером. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на торжественной церемонии открытия в Национальном художественном музее выставки "Латвии 100. История, искусство, традиции", приуроченной к столетию провозглашения Латвийской Республики.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, Макей отметил позитивный характер белорусско-латвийских отношений.

Министр констатировал, что знание истории и культуры, понимание традиций, уважение интересов друг друга служат хорошим фундаментом для развития добрососедских, взаимовыгодных и партнерских отношений между белорусским и латвийским народами.

В качестве почетного гостя открытие выставки посетил президент Латвии в 1993—1999 годах Гунтис Улманис.
БелаПАН.

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