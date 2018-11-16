Обзор важнейших событий 16 ноября 2018 года

Минск, 16 ноября. О необходимости достичь стопроцентной энергетической независимости и безопасности Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу совершенствования системы управления энергетикой. По его словам, правительство должно сформировать прогноз топливно-энергетического баланса страны. "Определена цель — стопроцентная энергетическая независимость и безопасность", — сказал глава государства. Энергетическая система, отметил он, один из наиболее сложных, но исключительно значимый сектор национальной экономики, а ее стабильность — крайне важный элемент безопасности и независимости государства. Для решения актуальных задач в отрасль было вложено немало средств, подчеркнул Лукашенко. Только за последние пять лет привлечено инвестиций свыше 1 млрд долларов.



Александр Лукашенко во Дворце Независимости в Минске встретился с президентом Латвии в 1993—1999 годах Гунтисом Улманисом. "Я с таким желанием сегодня сюда пришел, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все эти моменты, когда мы встречались. Мне никто никогда не испортит те сердечные взаимоотношения, которые были и есть", — приводит слова 79-летнего Улманиса пресс-служба белорусского руководителя. "Хорошо, что есть, что вспомнить", — отреагировал Лукашенко. Улманис напомнил, что его собеседника ждут с визитом в Риге. "Мой коллега (президент Латвии. — БелаПАН.) высказал это предложение. С министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать", — сказал он. "Обязан", — ответил официальный белорусский лидер.



По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского руководителя. "Главы государств отметили высокую динамику двусторонних контактов в текущем году и обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российской повестки дня, а также взаимодействие на интеграционных площадках. Кроме того, речь шла о графике контактов на ближайшую перспективу", — отмечается в релизе. О разговоре сообщила также пресс-служба Кремля: "Затронут ряд актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве. Обсужден график предстоящих контактов".



Россия не отделяет себя от Беларуси в военном плане, однако предложения о размещении в республике военной базы РФ с 2015 года не звучали, заявил журналистам в Минске российский посол Михаил Бабич. "Все время идет разговор, такой длинный политический сериал — размещение некой российской военной базы. Готов вам в этой связи ответственно заявить: начиная с 2015 года никто ни в открытом режиме, ни в закрытом никаких предложений о размещении российской военной базы в Беларуси никому не делал", — сказал дипломат. "Действительно, в диапазоне 2012—2015 годов НАТО вело активную политику в этой части, начиная от расширения на восток и заканчивая размещением различных военных объектов вблизи границ Союзного государства. И, действительно, тогда вырабатывались различные решения по симметричному ответу на эти действия", — подчеркнул он.



Вопрос компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в России в нефтяной сфере необходимо решить в ближайшее время, заявил журналистам Михаил Бабич. "Нужно постараться сделать это до конца 2018 года, чтобы этот процесс и в России, и в Беларуси был синхронизирован", — уточнил дипломат. "Надо уходить от термина "компенсация". Трансферт это будет из бюджета или какие-то сырьевые субсидии, мы с нашими белорусскими партнерами сегодня активно обсуждаем. Но эти различные модели различных сырьевых взаиморасчетов — от них надо уходить. Все должно быть прозрачно, все должно быть понятно. Наши партнеры должны точно понимать по времени, по срокам, по объемам, когда, что и как будет поступать в белорусский бюджет", — подчеркнул посол.