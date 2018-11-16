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Дата распечатки: 16.11.2018 14:31
 
16.11.2018 10:02 Фото

В посольстве Украины в Минске показали документальный фильм "Процесс: Олег Сенцов против российского государства"

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15 ноября в посольстве Украины в Минске состоялись показ и обсуждение документального фильма "Процесс: Олег Сенцов против российского государства".

На снимках:
4 — писатель Альгерд Бахаревич с супругой литератором и переводчицей Юлией Тимофеевой;
5 — посол Украины Игорь Кизим;
6 — журналисты Александр Улитенок и Александр Томкович;
7 — председатель Белорусского ПЭН-центра Татьяна Недбай;
11 — посол Великобритании Фионна Гибб;
12 — председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец;
15 — поэтесса Сабина Брило;
17 — Фионна Гибб, Игорь Кизим и посол Швеции Кристина Юханнессон;
18 — культуролог Максим Жбанков.
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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