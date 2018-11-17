Пашинян потребует объяснений от Лукашенко из-за обсуждения ситуации в ОДКБ с Азербайджаном

Минск, 17 ноября. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян потребует объяснений от Александра Лукашенко в связи с обсуждением сложившейся в ОДКБ ситуации со страной, не являющейся членом данной организации — Азербайджаном.

Как сообщает News.am , 16 ноября в беседе с журналистами Никол Пашинян заявил: "Это примерно то же самое, как если бы например я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси и не только от президента Беларуси".





Пашинян также намерен потребовать объяснений от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который после заседания саммита ОДКБ заявил о том, что на пост генерального секретаря организации будет назначен представитель Беларуси.





"Никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения в ОДКБ принимаются при консенсусе, а мы четко выразили нашу позицию. Думаю, весьма важно, чтобы в рамках ОДКБ мы имели очень четкий разговор с партнерами, чтобы для каждого было ясно, каковы его обязательства по отношению к остальным и вообще каковы обязательства стран-участников по отношению к организации и другим странам-участникам", — сказал и. о. премьер-министра Армении.





Пашинян также сообщил, что в ходе телефонной беседы 16 ноября с президентом РФ Владимиром Путиным они также обсудили этот вопрос.





Как сообщал БелаПАН, итоги саммита ОДКБ, который прошел 8 ноября в Астане, обсуждались 12 ноября на встрече Александра Лукашенко с послом Азербайджана Латифом Гандиловым. Что касается назначения нового руководителя аппарата ОДКБ, то, по словам Лукашенко, "вариантов было много". "И это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ — очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге", — сказал Лукашенко.





Говоря о ротации руководителя ОДКБ, Лукашенко отметил, что следующая страна по алфавиту — Беларусь. "У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ", — заявил глава государства.





Новый генеральный секретарь ОДКБ будет определен на следующем саммите организации, который пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге. Прежний генсек Юрий Хачатуров отозван Арменией с должности 2 ноября. 26 июля Хачатурову было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по факту его действий на посту командующего частями Ереванского гарнизона в марте 2008 года, когда были подавлены выступления оппозиции, обвинившей власти в подтасовке результатов президентских выборов.





В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

