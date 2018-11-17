Лукашенко: Нелегкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости

Минск, 17 ноября. Нелегкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости и справедливо пользуется в народе большим уважением, говорится в поздравлении Александра Лукашенко работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.



"Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке", — отметил глава государства.



По его словам, все достижения агропромышленного комплекса — это результат сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов производства, разумного совмещения традиций и современного научно-технологического подхода.



Лукашенко убежден, что добросовестное отношение к своему делу тружеников полей и перерабатывающих производств, ученых-аграриев, машиностроителей, работников сервисных служб, специалистов социально-культурной сферы на селе всегда будет способствовать эффективному развитию белорусской экономики.



День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса ежегодно отмечается в Беларуси в третье воскресенье ноября.



По данным Белстата, доля сельскохозяйственного производства составляет около 6–7% объема белорусского ВВП. При этом в сельскохозяйственном секторе работает около 9% от общего количества занятых в экономике страны.