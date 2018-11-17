Сегодня в ЕАЭС вступают в силу единые требования безопасности оборудования для детских игровых площадок

Минск, 17 ноября. 17 ноября вступает в силу технический регламент ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".



Как сообщила БелаПАН пресс-служба ЕЭК, документ распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, впервые выпускаемые в обращение в Союзе и размещенные на открытых территориях или в закрытых помещениях. С его вступлением в силу требования безопасности к оборудованию для детских игровых площадок становятся обязательными, причем едиными для всех пяти государств Союза.



Согласно регламенту, конструкция оборудования для детских игровых площадок должна обеспечивать его прочность и устойчивость, быть защищенной от коррозии и старения с учетом агрессивности среды. Оборудование следует изготавливать так, чтобы оно не имело выступающих элементов с острыми концами или кромками и чтобы в нем не застревали части тела или одежда ребенка.



"По сути, это документ, положения которого предписывают, что и как нужно делать при изготовлении и содержании оборудования детских игровых площадок, чтобы избежать повреждений и травм при пользовании им детьми и сопровождающими лицами, — отметил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко. — Все участники процесса — от проектировщиков и изготовителей до организаций, которые занимаются эксплуатацией детских игровых площадок, — получили четкие единые требования, которые они обязаны выполнять для сохранения жизни и здоровья людей".



В техническом регламенте требования безопасности установлены исходя из выявленных рисков нанесения вреда здоровью детям и лицам, осуществляющим присмотр за ними.



Принятый техрегламент устанавливает требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. Отдельно определено, что конструкция оборудования может предусматривать беспрепятственный доступ на игровую площадку детей с ограниченными возможностями и обеспечивать безопасность их пребывания на ней.



"Одно из достоинств технического регламента, — пояснил заместитель директора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров, — в том, что это комплексный документ, какого раньше не было ни в одной стране Союза. До этого везде были разные требования, которые содержались в различных актах: у кого-то это были ведомственные правила, у кого-то — стандарты. А мы совместно с нашими коллегами из государств-членов привели практически к одному знаменателю регуляторную практику пяти наших стран. В одном документе объединили и конструкционные, и эксплуатационные, и другие требования безопасности, установив их для всех этапов жизненного цикла оборудования для детских игровых площадок".