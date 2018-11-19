Бизнес-союз предлагает обязать госорганы привлекать к правовому мониторингу гражданское общество

Минск, 19 ноября. Минский столичный союз предпринимателей и работодателей (МССПиР) предлагает обязать государственные органы привлекать к правовому мониторингу представителей гражданского общества. Об этом сказано в письме председателя объединения Николая Ладутько, направленном в Минюст и Минэкономики, сообщает пресс-служба МССПиР.



Предложение направлено в рамках общественного обсуждения проекта постановления правительства "О порядке проведения правового мониторинга".



Согласно проекту документа, правовой мониторинг нормативных правовых актов будет проводиться для выявления противоречий и пробелов, устаревших либо неэффективных норм и своевременного принятия мер по совершенствованию законодательства и практики правоприменения.



В обосновании к проекту подчеркивается, что мониторинг правоприменительной практики в той или иной мере проводят все государственные органы, научные учреждения, общественные организации. При этом отмечается, что часто такой анализ завершается оценками работы внутри организации и не всегда способствует кардинальным шагам по совершенствованию законодательства. Правовой мониторинг намерены осуществлять все нормотворческие органы.



Инструкцией о порядке проведения мониторинга, утверждаемой проектом, определяются этапы мониторинга, общий перечень информации и показателей, подлежащих исследованию, критерии оценки эффективности правового регулирования общественных отношений.



В письме бизнес-союза отмечается, что проект предлагает привлекать к правовому мониторингу представителей общественных объединений. "Но ряд бизнес-союзов не являются общественными объединениями, они объединяют юридические лица и относятся к категории просто некоммерческих организаций, поэтому предлагаем этот абзац скорректировать с учетом изложенного", — считают в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей.



Кроме того, в проекте документа сказано, что объединения могут привлекаться к мониторингу. "По нашему мнению, это свидетельствует о необязательности привлечения общественности. Данное опасение основывается на практике создания и работы общественно-консультативных советов. Предлагаем заменить его на слово "должны", — говорится в письме.



Авторы письма предлагают при планировании мониторинга, которое будет осуществляться госорганами, учитывать предложения гражданского общества.