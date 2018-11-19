Белорусская и азербайджанская железные дороги подписали соглашение о сотрудничестве

Минск, 19 ноября. Соглашение о сотрудничестве подписали государственное объединение "Белорусская железная дорога" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" 18 ноября в рамках 11-го заседания межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому партнерству.



По информации пресс-службы БЖД, документ направлен на использование и дальнейшее развитие транспортного и транзитного потенциала железнодорожных компаний для увеличения их доли на евроазиатском рынке железнодорожных транспортно-логистических услуг; развитие грузовых железнодорожных перевозок по маршруту Беларусь — Азербайджан — Турция с использованием возможности новой железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс, а также маршруту Беларусь — Азербайджан — Иран в рамках западного направления международного транспортного коридора Север — Юг.



Документ предусматривает совместную работу по созданию условий для цифровизации транспортных услуг и внедрению новых технологий в транспортно-логистической сфере, взаимодействие по вопросам маркетингового исследования рынка транспортно-логистических услуг.



Важным направлением сотрудничества стороны определили изучение вопроса организации железнодорожного пассажирского сообщения между двумя странами, взаимодействие в производственной сфере в части поставок продукции железнодорожного назначения, а также участие проектных и строительных организаций сторон в проектировании и строительстве объектов железнодорожного транспорта.



Железнодорожные компании договорились обмениваться опытом по подготовке и переподготовке персонала.