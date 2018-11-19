19.11.2018 16:07 Экономика
В Гомельской области КГК установил факты неуплаты экологического налога почти на 300 тыс. рублей
Минск, 19 ноября. Комитет государственного контроля Гомельской области установил нарушения законодательства в ходе мониторинга соблюдения порядка исчисления и уплаты экологического налога за захоронение отходов производства в 2016—2018 годах.
Так, отходы производства строительной организации массой 2,7 тыс. тонн за четвертый квартал 2015 года были захоронены на полигоне Петриковского района, при этом экологический налог в установленный законодательством срок не перечислен на расчетный счет владельца полигона (организации ЖКХ). Это привело к недоплате в бюджет свыше 100 тыс. рублей.
Аналогичные нарушения требований Налогового кодекса выявлены в 14 организациях Гомельской области. Общий размер не уплаченного в бюджет экологического налога составил около 300 тыс. рублей.
По результатам мониторинга субъектам хозяйствования выданы рекомендации об устранении выявленных нарушений и уплате экологического налога за захоронение отходов производства.
Так, отходы производства строительной организации массой 2,7 тыс. тонн за четвертый квартал 2015 года были захоронены на полигоне Петриковского района, при этом экологический налог в установленный законодательством срок не перечислен на расчетный счет владельца полигона (организации ЖКХ). Это привело к недоплате в бюджет свыше 100 тыс. рублей.
Аналогичные нарушения требований Налогового кодекса выявлены в 14 организациях Гомельской области. Общий размер не уплаченного в бюджет экологического налога составил около 300 тыс. рублей.
По результатам мониторинга субъектам хозяйствования выданы рекомендации об устранении выявленных нарушений и уплате экологического налога за захоронение отходов производства.