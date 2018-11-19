В Гомельской области КГК установил факты неуплаты экологического налога почти на 300 тыс. рублей

Минск, 19 ноября. Комитет государственного контроля Гомельской области установил нарушения законодательства в ходе мониторинга соблюдения порядка исчисления и уплаты экологического налога за захоронение отходов производства в 2016—2018 годах.



Так, отходы производства строительной организации массой 2,7 тыс. тонн за четвертый квартал 2015 года были захоронены на полигоне Петриковского района, при этом экологический налог в установленный законодательством срок не перечислен на расчетный счет владельца полигона (организации ЖКХ). Это привело к недоплате в бюджет свыше 100 тыс. рублей.



Аналогичные нарушения требований Налогового кодекса выявлены в 14 организациях Гомельской области. Общий размер не уплаченного в бюджет экологического налога составил около 300 тыс. рублей.



По результатам мониторинга субъектам хозяйствования выданы рекомендации об устранении выявленных нарушений и уплате экологического налога за захоронение отходов производства.