Памятник поэту Нилу Гилевичу будет открыт 23 ноября на его могиле

Минск, 20 ноября. На могиле народного поэта Беларуси Нила Гилевича на Кальварийском кладбище в Минске 23 ноября состоится открытие памятника, сообщает пресс-служба Союза белорусских писателей (СБП).



Автором памятника стал белорусский скульптор Игорь Зосимович.



Официальная церемония начнется в 13.00. СБП приглашает на нее близких Гилевича, его друзей, коллег и поклонников, чтобы почтить память поэта.



Нил Гилевич родился 30 сентября 1931 года в деревне Слобода Логойского района Минской области в крестьянской семье.



Окончил Минское педагогическое училище имени Н.К.Крупской (1951), филологический факультет Белорусского государственного университета (1956) и аспирантуру при нем. В 1951 году работал учителем в одной из школ Минска, в 1960—1986-е годы — на кафедре белорусской литературы БГУ.



В разные годы Гилевич был литературным консультантом газеты "Звязда", первым секретарем правления Союза писателей Белорусской ССР, председателем "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны", главным редактором бюллетеня этой организации "Наша слова". Он был одним из основных создателей Закона о языках, который придал государственный статус белорусскому языку и способствовал процессу белорусизации во всех сферах общественной и культурной жизни страны в первой половине 1990-х годов.



Депутат Верховного совета XI и XII созывов (1985—1995), председатель комитета по образованию, культуре и сохранению исторического наследия в 1990—1995-е годы, член президиума Верховного совета Белорусской ССР.



Нил Гилевич — заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1980), лауреат Государственной премии Белорусской ССР имени Янки Купалы (1980), лауреат Международной премии имени Христо Ботева (1986), кандидат филологических наук, профессор, член Союза писателей СССР (1954).



После изменения политического курса во второй половине 1990-х Гилевич активно выступал в защиту белорусского языка и культуры в независимой печати, был постоянным автором журнала "Дзеяслоў", газет "Народная воля" и "Літаратурная Беларусь". На свою пенсию, без помощи государства, издал 23 тома своих произведений, последний том вышел в 2013 году.



Нил Гилевич был последним народным поэтом Беларуси. Это звание присуждается за особый вклад в развитие белорусской литературы и создание выдающихся произведений. В разное время его были удостоены Янка Купала, Якуб Колас, Петрусь Бровка, Аркадий Кулешов, Максим Танк, Пимен Панченко, Рыгор Бородулин.



Народный поэт Беларуси скончался 29 марта 2016 года в Минске после тяжелой болезни.