Пашинян: Продажа Беларусью оружия Азербайджану искажает сущность ОДКБ

Минск, 20 ноября. Продажа Беларусью оружия Азербайджану искажает сущность Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.



Пашинян напомнил, что Беларусь поставила Азербайджану партию реактивных систем залпового огня "Полонез" еще в бытность генсеком ОДКБ представителя Армении Юрия Хачатурова, отозванного с поста из-за выдвинутых против него обвинений. "Наша позиция очень ясна: мы осуждаем такие сделки, рассматриваем эти действия как направленные против национальных интересов Республики Армения и считаем, что они искажают сущность ОДКБ