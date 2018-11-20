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Дата распечатки: 20.11.2018 15:14
 
20.11.2018 14:37 Политика, Безопасность

Пашинян: Продажа Беларусью оружия Азербайджану искажает сущность ОДКБ

Минск, 20 ноября. Продажа Беларусью оружия Азербайджану искажает сущность Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

Пашинян напомнил, что Беларусь поставила Азербайджану партию реактивных систем залпового огня "Полонез" еще в бытность генсеком ОДКБ представителя Армении Юрия Хачатурова, отозванного с поста из-за выдвинутых против него обвинений. "Наша позиция очень ясна: мы осуждаем такие сделки, рассматриваем эти действия как направленные против национальных интересов Республики Армения и считаем, что они искажают сущность ОДКБ
Алексей Александров, БелаПАН.

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