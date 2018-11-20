Обзор важнейших событий 20 ноября 2018 года

Минск, 20 ноября. По итогам прошедших в Минске переговоров Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принято их совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов. В заявлении, в частности, говорится, что "имеет место переход на качественно новый уровень отношений дружбы и сотрудничества, отвечающий реалиям XXI века". Главы государств убеждены, что дальнейшее укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном отвечает коренным интересам народов обеих стран. В совместном заявлении отражены не только общие подходы к ряду внешнеполитических вопросов и взаимной поддержке на международной арене, но и уделено значительное внимание магистральным направлениям экономического взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах.



Беларусь и Азербайджан намерены совместно осваивать рынки третьих стран, заявил Александр Лукашенко во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам белорусского руководителя, у стран заложена основа для широкой производственной кооперации. "Достойный пример такой работы продемонстрировали флагманы белорусского машиностроения — МТЗ и МАЗ, а также Гянджинский автомобильный завод. В Гяндже уже собрано более 10 тыс. тракторов и 3,5 тыс. единиц автомобильной техники. Сегодня мы готовы приступить к принципиально новому этапу сотрудничества — совместному освоению рынков третьих стран", — сказал Лукашенко. По его словам, в высокой степени готовности находится проект выпуска тракторов в Турции с участием Минского и Гянджинского заводов. "Именно за подобными инициативами будущее, и на них нужно делать акцент", — заявил он.



Продажа Беларусью оружия Азербайджану искажает сущность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване. Пашинян напомнил, что Беларусь поставила Азербайджану партию реактивных систем залпового огня "Полонез" еще в бытность генеральным секретарем ОДКБ представителя Армении Юрия Хачатурова, отозванного с поста из-за выдвинутых против него обвинений. "Наша позиция очень ясна: мы осуждаем такие сделки, рассматриваем эти действия как направленные против национальных интересов Республики Армения и считаем, что они искажают сущность ОДКБ. Мы должны взаимно объясниться", — цитирует и. о. премьер-министра panarmenian.net. Он добавил, что для всех стран — членов ОДКБ должно быть ясно, какие обязательства они имеют друг перед другом и организацией. "Мы полностью выполняем наши обязательства, чего, к сожалению, не можем сказать о некоторых наших партнерах", — заключил Пашинян.



Беларусь отличается своей честностью и справедливостью, поэтому "здесь победит только сильнейший", заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками международного детского песенного конкурса "Евровидение" 20 ноября во Дворце Независимости в Минске. "Вы уже победители. Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже — как повезет", — сказал Лукашенко. 14-летний Даниэль Ястремский, участник Беларуси на конкурсе, заявил, что сделает все возможное, чтобы достойно представить страну. На это Лукашенко пошутил: "Если ты проиграешь нашему товарищу из Армении, россиянину или еще кому-то, страшно не будет, потому что мы же хозяева. Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю".



Некоторых фигурантов уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации — так называемого дела БелТА — вызывают в милицию для постановки на учет. "Новое в "деле БелТА". Следственный комитет требует явиться в РУВД для постановки на учет. Раньше на учет ставили только осужденных, или мы уже?" — сообщил в соцсетях один из фигурантов дела, пожелавший остаться неназванным. По информации БелаПАН, в милицию вызваны как минимум четверо обвиняемых по делу. Причины для постановки на учет им не объяснили, но отметили, что в случае неявки фигурантов могут доставить в органы внутренних дел принудительно. Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович подтвердил БелаПАН факт вызова в милицию одного из обвиняемых. По его словам, "соответствующему фигуранту дела было все разъяснено".



Европейский банк реконструкции и развития выделит государственный кредит в 84 млн евро для "Минскводоканала". Это будет крупнейший кредит, предоставленный ЕБРР Беларуси для коммунального сектора, сообщили БелаПАН в пресс-службе банка. Кредит поможет профинансировать реконструкцию и оптимизацию канализационных очистных сооружений "Минскводоканала" и строительство эффективного и современного объекта по обработке осадка сточных вод для обеспечения соблюдения предприятием национальных норм и норм Европейского союза в отношении качества очистки сточных вод. Эти меры улучшат состояние окружающей среды города путем сокращения выбросов парниковых газов более чем на 130.000 тонн в эквиваленте CO2 в год, что сопоставимо с исчезновением 28.000 автомобилей с улиц столицы. Данный проект будет финансироваться совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который предоставит параллельный кредит в таком же размере. Это будет первый утвержденный проект ЕИБ в Беларуси.