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Дата распечатки: 21.11.2018 15:55
 
21.11.2018 14:50 Общество, Экономика

Таможенники пресекли незаконный ввоз в страну восьми новых внедорожников

Минск, 21 ноября. Пресечен незаконный ввоз в Беларусь восьми новых внедорожников, сообщает Минская региональная таможня.

Автомобили Toyota Land Cruiser 2017—2018 годов выпуска пытались ввезти по заниженной более чем в два раза стоимости, отмечается в сообщении. Внедорожники прибыли из Грузии и были помещены под процедуру выпуска для внутреннего потребления.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что для уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме в документах указаны недостоверные сведения о стоимости новых внедорожников.

Автомобили изначально поставлялись в Грузию из Японии. Дальше, перед въездом на территорию Евразийского экономического союза, они обеспечивались комплектом недействительных документов с заниженной стоимостью.

В результате противозаконной деятельности государству нанесен ущерб более чем на 140 тысяч рублей.

По данному факту в отношении минского индивидуального предпринимателя, выступающего декларантом автомобилей, возбуждено дело по ст. 231 УК.

Дома у одного из фигурантов дела при обыске обнаружена и изъята крупная сумма денег. Ведется следствие.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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