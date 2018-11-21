Таможенники пресекли незаконный ввоз в страну восьми новых внедорожников

Минск, 21 ноября. Пресечен незаконный ввоз в Беларусь восьми новых внедорожников, сообщает Минская региональная таможня.



Автомобили Toyota Land Cruiser 2017—2018 годов выпуска пытались ввезти по заниженной более чем в два раза стоимости, отмечается в сообщении. Внедорожники прибыли из Грузии и были помещены под процедуру выпуска для внутреннего потребления.



При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что для уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме в документах указаны недостоверные сведения о стоимости новых внедорожников.



Автомобили изначально поставлялись в Грузию из Японии. Дальше, перед въездом на территорию Евразийского экономического союза, они обеспечивались комплектом недействительных документов с заниженной стоимостью.



В результате противозаконной деятельности государству нанесен ущерб более чем на 140 тысяч рублей.



По данному факту в отношении минского индивидуального предпринимателя, выступающего декларантом автомобилей, возбуждено дело по ст. 231 УК.



Дома у одного из фигурантов дела при обыске обнаружена и изъята крупная сумма денег. Ведется следствие.