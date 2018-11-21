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Дата распечатки: 21.11.2018 14:37
 
21.11.2018 13:03 Фото

Депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза

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21 ноября в Киеве состоялась встреча внефракционного депутата Верховной рады Украины, члена украинской делегации в ПАСЕ Борислава Берёзы с белорусскими журналистами.
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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