Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 22.11.2018 13:56
 
22.11.2018 13:15 Экономика, Финансы

Доллар США и евро подешевели, российский рубль подорожал на торгах БВФБ

Минск, 22 ноября. 22 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, снизился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0033 рубля (0,14%) и составил 2,3957 рубля.

Курс доллара США уменьшился на 0,0042 рубля (0,20%) и составил 2,1019 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0078 рубля (0,24%) и составил 3,2031 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. К полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 63 долларов США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,3418 рубля и составил 65,6067 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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