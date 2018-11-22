Доллар США и евро подешевели, российский рубль подорожал на торгах БВФБ

Минск, 22 ноября. 22 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, снизился к российскому рублю.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0033 рубля (0,14%) и составил 2,3957 рубля.



Курс доллара США уменьшился на 0,0042 рубля (0,20%) и составил 2,1019 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0078 рубля (0,24%) и составил 3,2031 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. К полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 63 долларов США.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,3418 рубля и составил 65,6067 рубля.