Прекращено уголовное преследование журналистов Быковского и Кулецкого по "делу БелТА" (дополнено)

Минск, 22 ноября. Прекращено уголовное преследование двух фигурантов "дела БелТА" — минского собкора радиостанции "Немецкая волна" Павлюка Быковского и главного редактора портала realt.by Владислава Кулецкого.

Об этом журналисты сообщили БелаПАН.



В беседе с коллегами, дежурившими 22 ноября возле Следственного комитета, Быковский отметил, что больше не является фигурантом уголовного дела и на суде, если до него дойдет, будет выступать в качестве свидетеля. По словам журналиста, помимо возмещения ранее выставленного ему ущерба (около 4 тыс. рублей) он заплатил штраф в 735 рублей (30 базовых величин) — максимальную сумму, предусмотренную статьей 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности). Быковский заявил, что ожидал прекращения уголовного преследования. Он не знает, когда может состояться суд, но предполагает, что дело близится к завершению.



Быковского и Кулецкого обвиняли по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Причиной возбуждения дела стало сообщение государственного информагентства БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись одному из заказчиков.



С 7 по 9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны сотрудники портала tut.by Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова и Ирина Левшина, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский, а также редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Они провели несколько суток в изоляторе временного содержания.



Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, международные правозащитные организации.