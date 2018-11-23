Лукашенко требует за два года ликвидировать очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей

Минск, 23 ноября. Александр Лукашенко ставит задачу за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей. Об этом он заявил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса.



"Если с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



По словам главы государства, за два последних года количество таких семей увеличилось на 8,5 тыс. При этом повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало 2018 года из 34 тыс. таких семей не направлены на строительство 25 тыс., а почти 7 тыс. ожидают в очереди более трех лет.



Лукашенко назвал ситуацию недопустимой и поставил задачу правительству совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся. "Вместе с банками определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом № 13", — поручил он.



Указ № 13 от 6 января 2012 года предусматривает выдачу пяти типов льготных кредитов, на которые могут рассчитывать отдельные категории граждан. Многодетные семьи — одна их этих категорий. Они могут получить такой кредит сроком на 40 лет под 1% годовых. Кроме того, указ предусматривает введение категории внеочередников, которые могут получить льготный кредит вне зависимости от того, что перед ними в очереди есть другие семьи. К данной категории также относятся многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.



Задание на 2018 год по вводу в эксплуатацию жилых помещений установлено на уровне 4 млн кв. метров. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий в многоквартирных домах в городах запланировано построить 587 тыс. кв. м, с господдержкой — 900 тыс. кв. м.



Социального жилья планируется построить 679 тыс. кв. м (финансирование — 37 млн 405 тыс. рублей), для многодетных семей — 562,6 тыс. кв. м (410 млн 360 тыс.).



При этом в январе—октябре в Беларуси введено в эксплуатацию 2 млн 790,4 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 8,5% меньше, чем в январе—октябре 2017 года.