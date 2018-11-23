Лукашенко заявляет о недопустимости смягчения ответственности за коррупцию

Минск, 23 ноября. Александр Лукашенко считает недопустимым смягчение ответственности за коррупционные преступления. Об этом он заявил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса.

"Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом от меня добра не ищите", — цитирует главу государства его пресс-служба.



Лукашенко отметил, что увидел лазейку, когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а спустя некоторое время выпускают на свободу за хорошее поведение. "Этого больше не будет", — заявил белорусский руководитель.



По его словам, на этот счет уже даны прямые указания: "За коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет — еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше".



Говоря о проблемах в строительной сфере, наиболее важными Лукашенко назвал цену, качество и сроки строительства. Он считает, что вопрос качества строительства не столько в кадровой проблеме, а часто именно в неумении руководителей управлять своими организациями. "Работа руководителя отвратительная. Я уже не говорю об эффективности того или иного предприятия", — сказал Лукашенко.



Он потребовал объяснить, почему снова появляются дома, строительство которых не завершается в срок, и упрекнул чиновников в том, что они даже к совещанию не приняли действенных мер для завершения строительства таких объектов.



Лукашенко упомянул один из вопиющих фактов, о котором ему недавно доложили. "Речь шла о строительстве в Минске квартир по приемлемым ценам, которыми впоследствии должны были распоряжаться городские власти: либо продавать по рыночной стоимости, либо предоставлять жилье малообеспеченным и многодетным", — отмечается в сообщении пресс-службы.



По словам Лукашенко, он тогда принял решение о строительстве по такой схеме. А недавно главе государства доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене, эквивалентной 650 долларам, купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по рыночной цене. "54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение: всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", — заявил он.



Глава государства добавил: "Порядок нужно навести везде. Мы умеем и знаем, как работать".