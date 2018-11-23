Обзор важнейших событий 23 ноября 2018 года

Минск, 23 ноября. Александр Лукашенко считает недопустимым смягчение ответственности за коррупционные преступления. Об этом он заявил на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса. "Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом от меня добра не ищите", — сказал Лукашенко. Он отметил, что увидел лазейку, когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а спустя некоторое время выпускают на свободу за хорошее поведение. "Этого больше не будет", — заявил белорусский руководитель. По его словам, на этот счет уже даны прямые указания: "За коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет — еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше".



Министерство иностранных дел не владеет информацией о совершении властями репрессивных действий в отношении представителей оппозиции, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на XVI Минском форуме. Таким образом Глаз ответил на вопрос генерального секретаря оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергея Спариша, могут ли власти остановить преследование оппозиционеров. "Никаким образом я не могу на этот вопрос ответить, потому что, честно говоря, даже не в курсе дел. Это вопросы к правоохранительным органам, к судам. Можно ли остановить репрессии? Не знаю, есть ли они вообще", — сказал Глаз.



Беларусь готова двигаться дальше в диалоге с западными партнерами о возможности введения моратория на смертную казнь либо ее отмены, однако при этом она не участвует в каком-либо торге, заявил Анатолий Глаз на Минском форуме. "Насчет смертной казни я не открою здесь Америку. Мы не ведем торг, это очень серьезный вопрос для нас как для страны, для наших людей. Вы знаете, что у нас был референдум по этому вопросу (в 1996 году. — БелаПАН.), мы постоянно это повторяем. И не считаться с этим мнением сегодня довольно сложно. Вы знаете, что работает в парламенте у нас группа [по изучению смертной казни как инструмента наказания], идет работа с общественным мнением. Мы с Советом Европы очень плотно работаем по этой теме. Но пока зрелости по этому вопросу не чувствуется", — сказал Глаз. При этом он не исключил саму возможность введения в перспективе моратория на смертную казнь или ее полной отмены. "Но если этот шаг будет сделан, он не будет сделан в обмен на что-то или в надежде получить что-то. Это не будет торг, мы его сделаем прежде всего для себя, тогда, когда будем чувствовать себя готовыми к этому на политическом уровне либо на уровне населения нашей страны", — заявил представитель МИД.



Территория Беларуси никогда не будет использована для негативных действий в отношении соседей, заявил пресс-секретарь МИД Глаз на XVI Минском форуме. "Это гарантировано. Таких примеров в истории современной независимой Беларуси неизвестно", — сказал представитель ведомства.



Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич выступила в поддержку журналистов по "делу БелТА". "Происходит наступление на один из самых сильных, интересных и развернутых ресурсов в нашей стране. Государство прибирает его к рукам, делая это присущими ему способами. Просто творится произвол. Иногда произвол, иногда преступление", — заявила Алексиевич. Власти, считает она, "хотят tut.by сделать послушным себе". "Я думаю, миллиона два белорусов были там, всю главную информацию получали там. Вот это больше всего и не нравится государству", — сказала писательница. К сожалению, отметила Алексиевич, белорусское содружество журналистов "не стало на защиту, как это произошло бы, допустим, в Украине, как это произошло бы в Прибалтике". "Тем более я не говорю о других развитых странах. Там это было бы невозможно. Нас будут уничтожать поодиночке, а общество в целом не становится на защиту. Не понимая, что этот суд, который вершится, проигрывает не Марина Золотова, не Зиссер, не tut.by. Мы все его проигрываем", — считает она.