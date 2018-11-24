В Москве подписан план функционирования транспортной системы Союзного государства на 2019—2021 годы

Минск, 24 ноября. План мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2019-2021 годы подписали министры транспорта России и Беларуси Евгений Дитрих и Анатолий Сивак 21 ноября в Москве на заседании координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства.



Как сообщает пресс-служба Минтранса России, министры обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества в области железнодорожного транспорта, международного автомобильного сообщения и транспортного контроля, воздушного сообщения, дорожного хозяйства, транспортной безопасности.



Стороны приняли согласованные решения по модернизации и развитию российских и белорусских участков автодорог в составе второго и девятого международных транспортных коридоров, разработке схемы автодорог Союзного государства и плана мероприятий по совершенствованию этих трасс.



Кроме того, достигнуты договоренности о создании рабочей группы по проекту высокоскоростного грузопассажирского железнодорожного коридора "Евразия", продолжении взаимодействия авиационных властей в целях дальнейшего расширения воздушного сообщения.



Согласованы также подходы относительно развития международных автомобильных перевозок, в том числе в/из третьих стран.



Стоит отметить, что рабочий визит Анатолия Сивака в Москву 20—22 ноября стал для него заключительным в должности министра транспорта и коммуникаций. 24 ноября Сивак назначен председателем Мингорисполкома.