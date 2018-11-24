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Дата распечатки: 24.11.2018 16:28
 
24.11.2018 15:04 Экономика

В Москве подписан план функционирования транспортной системы Союзного государства на 2019—2021 годы

Минск, 24 ноября. План мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2019-2021 годы подписали министры транспорта России и Беларуси Евгений Дитрих и Анатолий Сивак 21 ноября в Москве на заседании координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства.

Как сообщает пресс-служба Минтранса России, министры обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества в области железнодорожного транспорта, международного автомобильного сообщения и транспортного контроля, воздушного сообщения, дорожного хозяйства, транспортной безопасности.

Стороны приняли согласованные решения по модернизации и развитию российских и белорусских участков автодорог в составе второго и девятого международных транспортных коридоров, разработке схемы автодорог Союзного государства и плана мероприятий по совершенствованию этих трасс.

Кроме того, достигнуты договоренности о создании рабочей группы по проекту высокоскоростного грузопассажирского железнодорожного коридора "Евразия", продолжении взаимодействия авиационных властей в целях дальнейшего расширения воздушного сообщения.

Согласованы также подходы относительно развития международных автомобильных перевозок, в том числе в/из третьих стран.

Стоит отметить, что рабочий визит Анатолия Сивака в Москву 20—22 ноября стал для него заключительным в должности министра транспорта и коммуникаций. 24 ноября Сивак назначен председателем Мингорисполкома.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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