"Росатом": Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года

Минск, 24 ноября. Премьер-министр Сергей Румас 24 ноября совершил рабочую поездку в Гродненскую область, где посетил площадки строительства Белорусской АЭС и инфраструктуры Островца, сообщает пресс-служба правительства.



На БелАЭС Румас обсудил с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым текущий ход работ на станции. Как пояснил вице-премьер Игорь Ляшенко, белорусская сторона удовлетворена ходом работ, имеющиеся вопросы будут улажены в ближайшие две недели. "На каждом из объектов отмечены критические точки, по большинству из них решения приняты уже. В ближайшие две недели будут отрегулированы остающиеся вопросы. Сейчас работы проводятся по плану", — сказал Ляшенко.



Премьер-министр посетил ключевые объекты станции, ему продемонстрировали производственную базу, центральный щит управления АЭС, учебно-тренировочный центр, где готовят персонал. Как доложили главе правительства, на объекте уложено 96% предусмотренного проектом объема бетона (1,1 млн куб. м), смонтировано 99% арматуры (156 тыс. т). На втором энергоблоке смонтирован корпус реактора и основное оборудование реакторной установки, ведется монтаж технологических трубопроводов и начат монтаж систем турбины.



Сейчас на площадке БелАЭС работают около 8 тыс. человек строительно-монтажного персонала, белорусскими организациями выполнено около 60% общего объема работ.



Первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин отметил, что Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года. Сейчас строительство ее первого блока на завершающем этапе.



"Закачиваются монтажные работы, начинается пусконаладка. В этом году знаковое ключевое событие — постановка под напряжение комплектного распределительного устройства. Мы ожидаем, что это произойдет на следующей неделе. В этом же году мы надеемся выйти на этап гидроиспытания циркуляционных промывок — это практически начало наладки главных систем блока", — сказал Локшин.



В ходе рабочей поездки премьер-министр также посетил информационный центр БелАЭС в Островце, осмотрел объекты социальной инфраструктуры и жилую застройку для энергетиков.



С начала строительства атомной станции здесь сданы в эксплуатацию 46 жилых домов на 2.737 квартир. Обновилась инфраструктура: построены детские сады, школа, почтовое отделение, магазины и кафе, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.



В ближайшие два года в эксплуатацию планируется ввести школу на 720 учащихся, детский сад на 150 мест, больничный комплекс на 370 коек, торговый центр и другие объекты.



Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.