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Дата распечатки: 26.11.2018 03:30
 
26.11.2018 01:40 Политика

Украина вводит военное положение на 60 дней, Порошенко подтвердил приверженность минским соглашениям

Минск, 26 ноября. Совет национальной безопасности и обороны Украины на экстренном заседании в ночь на 26 ноября ввел на 60 дней военное положение в стране. Причиной стал произошедший накануне вооруженный инцидент в Керченском проливе.

Как сообщил пресс-центр Военно-морских сил Украины, российские пограничные корабли с применением оружия захватили шедшие из Одессы в Мариуполь три украинских судна, ранив шестерых военнослужащих. В плен попало 23 человека. Один из кораблей РФ совершил таран.

Керченский пролив разделяет материковую Россию и полуостров Крым, который РФ считает своим после референдума 2014 года. Власти в Киеве и Запад не признают Крым российской территорией.

Президент Петр Порошенко заявил на заседании СНБО, которое транслировалось в прямом эфире, что Украина продолжит выполнять свои обязательства в рамках международных договоров. По его словам, это касается и минских соглашений по Донбассу.

26 ноября Верховная Рада Украины на внеочередном заседании должна рассмотреть вопрос об утверждении решения СНБО о введении военного положения.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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